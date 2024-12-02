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Осужденный за госизмену бывший пермский чиновник не смог отменить приговор

Апелляционный военный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего пермского чиновника Антона Галэты (внесен в список террористов и экстремистов), ранее осужденного за государственную измену. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Весной 2024 года Центральный военный суд в Екатеринбурге признал Антона Галэту (внесен в список террористов и экстремистов) виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы. Суд посчитал доказанным версию следствия ФСБ о том, что он сотрудничал со спецслужбами Украины и планировал террористические акты на Пермском пороховом заводе и в здании УМВД по городу Перми.

Антон Галэта (внесен в список террористов и экстремистов) занимал должность начальника отдела анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации губернатора. Департамент в администрации он возглавлял во время губернаторства Олега Чиркунова. До этого он работал в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.