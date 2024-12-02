Осужденный за госизмену бывший пермский чиновник не смог отменить приговор

Весной 2024 года Центральный военный суд в Екатеринбурге признал Антона Галэту (внесен в список террористов и экстремистов) виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы. Суд посчитал доказанным версию следствия ФСБ о том, что он сотрудничал со спецслужбами Украины и планировал террористические акты на Пермском пороховом заводе и в здании УМВД по городу Перми.