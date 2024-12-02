Белгидромет рассказал, когда в Беларусь придет зима

«Минимальные температуры воздуха в основном окажутся на стороне отрицательных значений — от 0 до −7°С, лишь в ночь на 5 декабря по западу будет отмечаться слабый плюс. Дневные максимумы будут колебаться от −4°С до +3°С. Местами по стране будут образовываться слабые туманы и гололедные явления».