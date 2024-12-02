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Белгидромет рассказал, когда в Беларусь придет зима

Начало зимы в республике часто бывает достаточно теплым, и в этом году декабрь начался с температуры, которая превышает климатическую норму.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 59% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют постепенное похолодание Беларуси: ожидается, что температура воздуха во второй половине недели вернется в рамки климатической нормы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В республике часто начало декабря бывает теплым, и температура воздуха превышает климатическую норму. В настоящее время среднесуточная температура воздуха на 3−5°С выше средних многолетних значений.

«По предварительному прогнозу, уже в предстоящие выходные в формирование погоды вновь включится Атлантика, а значит, в Беларусь вернется еврозима».

сообщила Sputnik заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.

По ее словам, в ближайшие дни атмосферный фронт принесет в страну осадки в виде дождя и мокрого снега.

Теплое начало

Относительно теплая для данного времени года погода сохранится еще несколько дней, отметила синоптик.

«Декабрь текущего года взял старт с высоких для него позиций. По последним данным, средняя температура за сутки на 3−5°С превышает средние многолетние показатели».

отметила Грицкевич.

По ее словам, умеренно теплая погода сохранится в республике и в первой половине текущей недели.

«Ночные минимумы при этом будут колебаться от −5°С до +3°С, дневной фон температур окажется в пределах −2..+4°С», — уточнила собеседник агентства.

При этом она предупредила, что прогнозируемый атмосферный фронт придет с осадками — дождем и мокрым снегом.

«Во вторник днем осадки пройдут местами по стране, а в среду распространятся на большую часть территории. Ночью и утром 3 декабря местами будет сгущаться туман, ухудшающий видимость до 500 метров и менее».

рассказала синоптик

Туманы и гололед

При таких погодных условиях водителям и пешеходам надо быть внимательными и осторожными, отметила Грицкевич.

«При выпадении дождя на переохлажденную поверхность в ночные и утренние часы в отдельных районах страны будут образовываться гололеды. Отдельные участки дорог будут скользкими», — предупредила она.

Похолодание идет

Рассказывая о том, какая погода ожидается во второй половине недели, синоптик сообщила, что в четверг фронтальный раздел продолжит оказывать влияние на погодные условия в стране.

«Однако на фоне роста атмосферного давления он постепенно начнет терять активность, поэтому осадки примут локальный и кратковременный характер. При этом в республику начнет поступать более холодный воздух», — сказала Грицкевич.

По ее словам, в эти дни температурный фон понизится и войдет в рамки климатической нормы, а в осадках начнет преобладать снег.

«Минимальные температуры воздуха в основном окажутся на стороне отрицательных значений — от 0 до −7°С, лишь в ночь на 5 декабря по западу будет отмечаться слабый плюс. Дневные максимумы будут колебаться от −4°С до +3°С. Местами по стране будут образовываться слабые туманы и гололедные явления».

сказала синоптик

Каким бывает декабрь в Беларуси

Декабрь хоть и первый зимний месяц, но атмосферные процессы, особенно в его в первой половине, еще сохраняют черты переходного сезона, пояснила специалист Белгидромета.

«Поэтому в декабре нередко наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. Довольно часто начало месяца бывает очень теплым», — отметила Грицкевич.

Снежный покров на большей части территории Беларуси устанавливается обычно во второй-третьей декадах декабря, в крайних западных и южных районах — в первых числах января, рассказала собеседник Sputnik.