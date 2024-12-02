Белгидромет рассказал, когда в Беларусь придет зима

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют постепенное похолодание Беларуси: ожидается, что температура воздуха во второй половине недели вернется в рамки климатической нормы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В республике часто начало декабря бывает теплым, и температура воздуха превышает климатическую норму. В настоящее время среднесуточная температура воздуха на 3−5°С выше средних многолетних значений.
«По предварительному прогнозу, уже в предстоящие выходные в формирование погоды вновь включится Атлантика, а значит, в Беларусь вернется еврозима».
По ее словам, в ближайшие дни атмосферный фронт принесет в страну осадки в виде дождя и мокрого снега.
Теплое начало
Относительно теплая для данного времени года погода сохранится еще несколько дней, отметила синоптик.
«Декабрь текущего года взял старт с высоких для него позиций. По последним данным, средняя температура за сутки на 3−5°С превышает средние многолетние показатели».
По ее словам, умеренно теплая погода сохранится в республике и в первой половине текущей недели.
«Ночные минимумы при этом будут колебаться от −5°С до +3°С, дневной фон температур окажется в пределах −2..+4°С», — уточнила собеседник агентства.
При этом она предупредила, что прогнозируемый атмосферный фронт придет с осадками — дождем и мокрым снегом.
«Во вторник днем осадки пройдут местами по стране, а в среду распространятся на большую часть территории. Ночью и утром 3 декабря местами будет сгущаться туман, ухудшающий видимость до 500 метров и менее».
Туманы и гололед
При таких погодных условиях водителям и пешеходам надо быть внимательными и осторожными, отметила Грицкевич.
«При выпадении дождя на переохлажденную поверхность в ночные и утренние часы в отдельных районах страны будут образовываться гололеды. Отдельные участки дорог будут скользкими», — предупредила она.
Похолодание идет
Рассказывая о том, какая погода ожидается во второй половине недели, синоптик сообщила, что в четверг фронтальный раздел продолжит оказывать влияние на погодные условия в стране.
«Однако на фоне роста атмосферного давления он постепенно начнет терять активность, поэтому осадки примут локальный и кратковременный характер. При этом в республику начнет поступать более холодный воздух», — сказала Грицкевич.
По ее словам, в эти дни температурный фон понизится и войдет в рамки климатической нормы, а в осадках начнет преобладать снег.
«Минимальные температуры воздуха в основном окажутся на стороне отрицательных значений — от 0 до −7°С, лишь в ночь на 5 декабря по западу будет отмечаться слабый плюс. Дневные максимумы будут колебаться от −4°С до +3°С. Местами по стране будут образовываться слабые туманы и гололедные явления».
Каким бывает декабрь в Беларуси
Декабрь хоть и первый зимний месяц, но атмосферные процессы, особенно в его в первой половине, еще сохраняют черты переходного сезона, пояснила специалист Белгидромета.
«Поэтому в декабре нередко наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. Довольно часто начало месяца бывает очень теплым», — отметила Грицкевич.
Снежный покров на большей части территории Беларуси устанавливается обычно во второй-третьей декадах декабря, в крайних западных и южных районах — в первых числах января, рассказала собеседник Sputnik.