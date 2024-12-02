Парад в День Победы в Омске пройдёт по-новому

В Омске в торжественном параде Дня Победы в строю впервые пройдут ветераны боевых действий, участники СВО и операции на Северном Кавказе. Увеличено будет и количество техники, которую выведут на Соборную площадь. Такое решение принято сегодня, 2 декабря, на очередном заседании штаба по подготовке к проведению юбилейного Дня Победы.
9 мая 2025 года исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия.
Как сообщает пресс-служба правительства Омской области по итогам заседания штаба, особое внимание намерены уделить вопросам обеспечения безопасности на время проведения торжественных мероприятий в центре Омска.
Все объекты будут обследоваться специалистами не только в местах проведения, но и на прилегающей территории и подходах к местам торжеств.