Парад в День Победы в Омске пройдёт по-новому

В Омске в торжественном параде Дня Победы в строю впервые пройдут ветераны боевых действий, участники СВО и операции на Северном Кавказе. Увеличено будет и количество техники, которую выведут на Соборную площадь. Такое решение принято сегодня, 2 декабря, на очередном заседании штаба по подготовке к проведению юбилейного Дня Победы.