Зимой в расчистке дорог Ростовской области задействуют 550 единиц техники

Зимой в Ростовской области к расчистке дорог готовы привлечь 550 спецмашин, в частности, 34 роторных снегоочистителя, 94 бульдозера и трактора, 87 погрузчиков. Заготовили более 170 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили на заседании в министерстве транспорта региона.
— Техника и люди должны находится на круглосуточном дежурстве вне зависимости от погодных условий. Погода может резко измениться в любой момент, и оправдания формата «зима пришла неожиданно» не будут приниматься в расчет, — подчеркнула первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.
Также на совещании подрядчики отчитались о завершении установки временных дорожных знаков, сигнальных вех и снегосдерживающих устройств на региональных дорогах. К этому моменту установили больше 1 тысячи знаков, 12,5 тысячи сигнальных вех и более 10,5 тысячи погонных метров снегосдерживающих сеток и щитов.