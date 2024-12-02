Зимой в расчистке дорог Ростовской области задействуют 550 единиц техники

— Техника и люди должны находится на круглосуточном дежурстве вне зависимости от погодных условий. Погода может резко измениться в любой момент, и оправдания формата «зима пришла неожиданно» не будут приниматься в расчет, — подчеркнула первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.