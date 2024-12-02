МАРТ Беларуси потребовал убрать рекламу пива с образовательного сайта

МАРТ потребовал убрать неэтичную рекламу пива с одного из сайтов Беларуси.
МАРТ нашел рекламу пива в Беларуси неэтичной на одном из сайтов.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли нашло неэтичную рекламу пива и потребовало устранить нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в МАРТ обратился гражданин, сообщая, что на платформе электронных сервисов для системы образования, включая сервис электронных дневников, была размещена в сентябре 2024-го реклама пива.
В министерстве учли, что данную платформу и ее сервисы посещают не только взрослые, но и несовершеннолетние учащиеся учреждений образования.
— Реклама пива, размещавшаяся на этой платформе, была признана МАРТ неэтичной, — прокомментировали в пресс-службе.
Но так как рекламный блок на сайте уже не размещался, то владельца сайта проинформировали о необходимости неукоснительно соблюдать требования законодательства о рекламе.
Еще МАРТ обратил внимание, что если будет установлен новый факт размещения на платформе ненадлежащей рекламы, то будет рассматриваться вопрос о направлении материалов в Мининформации, чтобы ограничить доступ к ресурсу. Отмечается, что этой платформой еще ранее, в ноябре 2022-го, распространялась ненадлежащая реклама.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о сохранении контроля государства за алкоголем и табаком в Беларуси: «Не должны пить гадость всякую».
И не так давно президент сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».