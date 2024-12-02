МАРТ Беларуси потребовал убрать рекламу пива с образовательного сайта

Еще МАРТ обратил внимание, что если будет установлен новый факт размещения на платформе ненадлежащей рекламы, то будет рассматриваться вопрос о направлении материалов в Мининформации, чтобы ограничить доступ к ресурсу. Отмечается, что этой платформой еще ранее, в ноябре 2022-го, распространялась ненадлежащая реклама.