«Кинопоиск» показал финал сериала «Преступление и наказание»

Стоит признать, что многие из нас гораздо ближе, чем хотелось бы, знакомы с реальностью, оторванной от действительности, где искажается даже язык, на котором мы говорим. В этом смысле даже радикальный крен «Преступления и наказания» в сторону эксцентричной комедии можно счесть легитимным — ну, «Доктор Стрейнджлав» тоже ведь комедия. Редкие отголоски нашей вселенной — пара замечаний про людей, гибнущих под бомбами, — продираются сюда словно через пелену тревожного сна. И все же это разные миры — как в песне лидера «Аукцыона» Леонида Федорова, которая тут регулярно звучит: «Дверь спрятана в мире 134, здесь люди похожи на крем на зефире, мы здесь никого ни о чем не попросим, а спрячемся в мире 178».