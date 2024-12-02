В Перми впервые проложили цветную пешеходную дорожку

В Перми на участке дороги от улицы Плеханова до улицы Голева появилась первая в городе цветная пешеходная дорожка. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства транспорта.
«Такой тип покрытия обеспечивает не только эстетический эффект, но и повышает безопасность дорожного движения. Цветной асфальт активно используется в России и за рубежом, например, в Санкт-Петербурге, где обустроено более 50 объектов с применением таких технологий, включая мосты, скверы и общественные пространства», — информируют в краевом Минтрансе.
Ожидается, что цветной асфальт позволит лучше разграничить пешеходные и велосипедные зоны, улучшить восприятие пространства и добавить ярких акцентов в облик города.
Кроме того, цветной материал является долговечным. Его срок службы больше в пять раз в сравнении с обычным покрытием.