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В Перми впервые проложили цветную пешеходную дорожку

Цветной материал является безопасным и долговечным.

Источник: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В Перми на участке дороги от улицы Плеханова до улицы Голева появилась первая в городе цветная пешеходная дорожка. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства транспорта.

«Такой тип покрытия обеспечивает не только эстетический эффект, но и повышает безопасность дорожного движения. Цветной асфальт активно используется в России и за рубежом, например, в Санкт-Петербурге, где обустроено более 50 объектов с применением таких технологий, включая мосты, скверы и общественные пространства», — информируют в краевом Минтрансе.

Ожидается, что цветной асфальт позволит лучше разграничить пешеходные и велосипедные зоны, улучшить восприятие пространства и добавить ярких акцентов в облик города.

Кроме того, цветной материал является долговечным. Его срок службы больше в пять раз в сравнении с обычным покрытием.

ЖКХ