В Перми впервые проложили цветную пешеходную дорожку

«Такой тип покрытия обеспечивает не только эстетический эффект, но и повышает безопасность дорожного движения. Цветной асфальт активно используется в России и за рубежом, например, в Санкт-Петербурге, где обустроено более 50 объектов с применением таких технологий, включая мосты, скверы и общественные пространства», — информируют в краевом Минтрансе.