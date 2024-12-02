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В заповедниках Кольского полуострова проверят показатель состояния экосистем

В этой работе участвуют Кольский научный центр РАН и студенты-экологи.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Интегральный показатель состояния экосистем (ИПСЭ), разработанный учеными Сибирского отделения Российской академии наук, опробуют в трех заповедниках Кольского полуострова. Об этом заявил ТАСС вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

«У нас было несколько встреч с сотрудниками заповедников. Мы договорились, что тестируем в этом и следующем году индекс ИПСЭ очень активно в трех заповедниках Кольского полуострова: Пасвике, Лапландском и Кандалакшском. Эти заповедники разнонаправленные, кто-то больше с уклоном на растения, а кто-то — на животных, и это даже хорошо. Мы будем использовать ИПСЭ как индикатор нашего влияния на окружающую среду», — рассказал Селезнев.

По его словам, примерно к середине 2025 года после некоторых полевых исследований будет понятно, требует ли разработанный учеными показатель ИПСЭ изменений. В этой работе участвует Кольский научный центр РАН, а также студенты-экологи.

«Мы хотим в конце 2025 года выйти на государственные органы, Минприроды России, с предложением взять на вооружение этот индекс и использовать его уже как обязательный для оценки состояния окружающей среды», — рассказал Селезнев.

Как сообщалось ранее, разработанный Сибирским отделением Российской академии наук интегральный показатель состояния экосистем (ИПСЭ) будет применен в Норильске для изучения результативности «Серной программы».