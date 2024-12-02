В заповедниках Кольского полуострова проверят показатель состояния экосистем

«У нас было несколько встреч с сотрудниками заповедников. Мы договорились, что тестируем в этом и следующем году индекс ИПСЭ очень активно в трех заповедниках Кольского полуострова: Пасвике, Лапландском и Кандалакшском. Эти заповедники разнонаправленные, кто-то больше с уклоном на растения, а кто-то — на животных, и это даже хорошо. Мы будем использовать ИПСЭ как индикатор нашего влияния на окружающую среду», — рассказал Селезнев.