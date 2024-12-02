В РОЦИТ заявили об опасности использования VPN-сервисов

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, мошенники часто используют рассылки открыток с расширением gif и изображений уменьшенного размера. Они содержат вредоносный код для сбора персональных данных пользователей. Кроме того, просмотр таких изображений может перенаправить пользователя на фишинговый сайт, который автоматически собирает данные, пока жертва ничего не подозревает. Чтобы избежать подобных ситуаций, не следует открывать сообщения с вложениями от неизвестных отправителей. Если сообщение пришло от знакомого, но его содержание кажется странным, лучше уточнить у него через другой способ связи, что именно было отправлено.