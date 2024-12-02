Омичи сдали в банк более полутора тонн монет

В Омской области завершилась осенняя акция «Монетная неделя». Во время ее проведения омичи могли принести в банк накопившуюся мелочь и бесплатно обменять ее на бумажные купюры большим номиналом или зачислить вырученные средства на счет.
Как рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России, омичи активно воспользовались предоставленной возможностью. Они обменяли в банке 480 000 монет на сумму более полутора миллионов рублей. Общий вес сданной мелочи составил более полутора тонн.
«Один омич сдал в банк почти 16 000 монет на сумму свыше 100 000 рублей», — рассказал заместитель управляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер.
Ранее акция «Монетная неделя» проходила в Омске весной. С учетом ее итогов омичи вернули в оборот около 950 000 монеток на сумму более 3, 5 млн рублей. Как сообщили организаторы, в следующий раз омичи получат возможность бесплатно обменять монеты в банках весной следующего года.