Омичи сдали в банк более полутора тонн монет

Ранее акция «Монетная неделя» проходила в Омске весной. С учетом ее итогов омичи вернули в оборот около 950 000 монеток на сумму более 3, 5 млн рублей. Как сообщили организаторы, в следующий раз омичи получат возможность бесплатно обменять монеты в банках весной следующего года.