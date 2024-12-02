Автобусный маршрут № 185 усилен в Петербурге

В Петербурге улучшили транспортные связи между Ладожским вокзалом, Выборгским и Петроградским районами, а именно — станции метро «Ладожская» с «Лесной», «Петроградской» и «Чкаловской», сообщили в городском комтрансе.
Так, с прошлой недели усилен автобусный маршрут № 185. Теперь на линии по будням работают 22 транспортных средства, по выходным — 17 машин, совершая 264 рейса и 183 рейсов соответственно.
Интервал в будние дни сократился утром до 5−8 минут, а вечером — до 6−10 минут.
Ранее мы рассказывали о том, что на маршрут № 565 Кировск — Петербург вышли 12 новых автобусов большого класса.