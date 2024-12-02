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Из-за обрезки деревьев в Симферополе перекроют улицы Киевскую и Луговую

В Симферополе перекроют улицы Киевскую и Луговую 3 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 3 декабря, в Симферополе ограничат движение транспорта по улицам Киевской и Луговой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на Киевской перекроют одну из полос. Ограничения введут в восемь утра. Они будут действовать до шести вечера. Уточняется, что будет перекрыт участок от переулка Клинического до улицы Мате Залки.

В такое же время перекроют одну полосу на улице Луговой. Уточняется, что речь идет об участке от переулка Карьерного до улицы Совхозной. Такие меры приняты в связи с обрезкой деревьев.

«Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу», — говорится в сообщении.