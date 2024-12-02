СК: дети в Красноярском крае погибли из-за неправильного использования дихлофоса

При этом ~родители также сообщили, что регулярно обрабатывают дом дихлофосом.~ Более того, они не скрывали, что последний раз это произошло накануне. После обработки они якобы немного проветрили помещение — открыли только форточку. Во время допроса отец признался, что семья два часа провела на улице. Согласно инструкции, обрабатывать можно только те комнаты, где спрятаны посуда, полотенца, средства личной гигиены, белье и еда. Сразу после необходимо хорошо проветрить помещение и сделать влажную уборку. Заходить внутрь можно через два-три часа после обработки ~при условии, что там хорошо проветрено.~