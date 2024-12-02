«Скрытый период до трех недель, среди симптомов — мучительный, долгий кашель». Что белорусские медики говорят о микоплазменной пневмонии, которую называют «ходячей»

2024 год во всем мире, и в Беларуси в том числе, для медиков запомнится как пиковый год микоплазменной пневмонии.
Повышение заболеваемости микоплазменными пневмониями детей было отмечено в Беларуси еще летом, тогда ситуацию взяли на контроль не только в Минздраве, но и в Администрации президента Беларуси.
В октябре 2024 замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич отмечала, что любая инфекция характеризуется периодами повышенной заболеваемости, и 2024 год для микоплазменной инфекции и вызванной ею пневмоний — именно такой «благоприятный» год (подробности здесь). Кашляют этой осенью многие белорусы, жалуются на продолжительный кашель, который уходит очень неохотно.
По статистике, примерно в трети случаев заражения микоплазменная инфекция приводит к атипичной пневмонии. В остальных случаях проходит как ОРИ.
Что такое микоплазма, как передается.
Микоплазма — это не вирус, это одноклеточный микроорганизм, который не имеет клеточной стенки, что позволяет ему легко прикрепляться к эпителию дыхательных путей, отметила заведующая клинической лабораторной диагностики Могилевской станции переливания крови Алла Юрченко. А тот факт, что легочная микоплазма похожа на собственные клетки респираторного эпителия человека, приводит к тому, что реакция иммунной системы на нее часто бывает запоздалой и смазанной. Как следствие — диагностика и лечение микоплазменной пневмонии проходит гораздо сложнее, чем вирусной или бактериальной.
Инфекция передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле, возбудитель заразен, но во внешней среде может быть жизнеспособным всего несколько часов.
Возбудитель быстро доходит до нижних отделов легких, где интенсивно размножается, вызывая воспалительный процесс.
Специалисты белорусского медцентра «Биомедика», сравнивая микоплазму с другими респираторными инфекциями, отметили, что для нее характерен более длительный инкубационный период, первые симптомы заболевания появляются через 2 — 3 недели после инфицирования.
Микоплазменная пневмония, группы риска, симптомы.
Микоплазменной пневмонией болеют все же чаще дети, подростки и молодежь, которые вращаются в одном коллективе, реже — люди за 60 с букетом болезней и люди среднего возраста, недавно перенесшие какое-либо другое ОРВИ.
«Для заболевания характерна сезонность с подъемом в осенне-зимний период, но в последнее время все чаще случаи заболевания начали регистрироваться в течение года. Возможно, это связано с появлением новым штаммов (разновидностей) возбудителя в ввиду бесконтрольного применения антибиотиков», — сделала предположение Алла Юрченко.
Специалисты белорусского медцентра «Биомедика» в информации о микоплазме отметили, что наиболее распространенной формой заболевания, особенно у детей, является трахеобронхит. Реже встречаются фарингиты, ринофарингиты, ларингофарингиты, бронхиты. Этот возбудитель также может приводить к развитию более серьезного заболевания — воспалению легких или пневмонии. По их утверждению, чтобы заболеть, нужен длительный и тесный контакт с больным человеком. А непродолжительное нахождение с больным человеком, как правило, не приводит к заражению. Именно поэтому география распространения микоплазменной инфекции — детские и молодежные коллективы, общежития, семьи.
Симптомы микоплазменной пневмонии.
Среди наиболее частых симптомов микоплазменной пневмонии специалисты белорусского медцентра «Биомедика» назвали боли в горле, усталость, лихорадку, головные боли, приступообразный кашель, который может длиться неделями или месяцами. При развитии пневмонии к данным симптомам присоединяются затрудненное дыхание и, в некоторых случаях, боли в области грудной клетки при дыхании или кашле.
В ответ на микоплазменную инфекцию в организме человека вырабатываются антитела двух классов IgM и IgG. Определение иммуноглобулинов М и G помогает врачу-инфекционисту в диагностике респираторной инфекции, вызванной микоплазмой пневмонии. В дополнение к данным исследованиям может быть проведено ПЦР- исследование, позволяющее выявить ДНК возбудителя в отделяемом из носоглотки.
Специалисты белорусского предприятия «Реб-Фарма», которое производит лекарственные препараты нового поколения, в свою очередь подчеркнули, что обычно пневмония ассоциируется с высокой температурой, тяжестью в груди, одышкой, слабостью и постельным режимом. Однако атипичную пневмонию, к которой относится и микоплазменная, человек может переносить на ногах и не иметь выраженных клинических симптомов, как при обычных пневмониях. Именно поэтому такую пневмонию иногда называют «ходячей».
Особенностью микоплазменной пневмонии является то, что заболеваемость ею меняется от года к году, и пики заболевания наблюдаются каждые 3−7 лет.
Лечение микоплазменной пневмонии.
Микоплазменная пневмония лечится антибиотиками, однако из-за особнностей строения микоплазмы, они чувствительны далеко не ко всем видам антибактериальных препаратов, говорят специалисты. Поэтому заниматься самолечением, если вы подозреваете у себя микоплазменную инфекцию, не стоит, надо идти к врачу. А правильное лечение, начатое на ранних стадиях заболевания, обычно сокращает период проявления признаков и симптомов болезни.
Как защититься от микоплазменной инфекции.
Заведующая клинической лабораторной диагностики Могилевской станции переливания крови Алла Юрченко дала простые советы по защите от этой инфекции. Это хорошая вентиляция в помещении, частое проветривание, использование одноразовых масок в местах скопления людей, а также диспансеризация с обследованием легких.
Кстати, число заболевших микроплазменной пневмонией осенью 2024 в соседней с Беларусью России выросло почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом, сообщает kp.ru. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио «Комсомольская правда» отмечал, что микоплазменная пневмония, — это такая «пневмония наоборот». При классической пневмонии есть высокая температура, головная боль, страшный кашель, мокрота и так далее. А здесь ничего такого может и не быть или присутствовать, но в смазанной форме (здесь подробнее).
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