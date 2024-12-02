«Скрытый период до трех недель, среди симптомов — мучительный, долгий кашель». Что белорусские медики говорят о микоплазменной пневмонии, которую называют «ходячей»

Микоплазма — это не вирус, это одноклеточный микроорганизм, который не имеет клеточной стенки, что позволяет ему легко прикрепляться к эпителию дыхательных путей, отметила заведующая клинической лабораторной диагностики Могилевской станции переливания крови Алла Юрченко. А тот факт, что легочная микоплазма похожа на собственные клетки респираторного эпителия человека, приводит к тому, что реакция иммунной системы на нее часто бывает запоздалой и смазанной. Как следствие — диагностика и лечение микоплазменной пневмонии проходит гораздо сложнее, чем вирусной или бактериальной.