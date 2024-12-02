Раскрыто сильное влияние квазичастиц-магнонов на поведение электронов

В своей новой работе ученые изучили то, как на свойства сверхпроводников влияют так называемые магноны. Так физики называют особые квазичастицы, представляющие собой коллективные колебания спинов электронов или иных частиц. Они возникают в ферромагнитных материалах и их можно использовать для передачи и обмена информацией внутри квантовых и спиновых компьютеров. Также их присутствие в данных материалах, как предположили физики-теоретики, могут объяснять некоторые аномалии, недавно зафиксированные в гетероструктурах из ферромагнетиков и сверхпроводников их коллегами-экспериментаторами из Испании и США.