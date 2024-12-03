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Количество больных ОРВИ растет в Иркутской области

За неделю зарегистрировано 19,2 тысячи случаев заболевания инфекцией.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области за неделю зарегистрировано 19239 случаев ОРВИ. Несмотря на то, что уровень заболеваемости инфекцией в регионе находится ниже эпидемического порога на 33,3%, во всех возрастных группах населения наблюдается рост заболевания, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, диагноз гриппа лабораторно подтвержден у одного человека. Кроме того, зафиксировано 979 случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе подтверждено 402,1 тысячи случаев с начала пандемии. Добавим, что прививочная кампания против гриппа подходит к концу. На сегодняшний день вакцинировались около 1,2 млн жителей Приангарья.