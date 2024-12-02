«23 квадрата раздора»: соседка отсудила у Ротару участок земли в Крыму

Более уединенный уголок есть у Ротару в поселке Никита на ЮБК. Правда, уже не у нее, а у сына Руслана. Вся крымская недвижимость, видимо, для перестраховки, переписана на Евдокименко после начала спецоперации. Найти дачу в поселке достаточно простоЛюбой житель поселка знает, где живет звезда эстрады 80-тых. «Пойдет вверх, а потом направо. Я здесь 60 лет прожила и всех знаю», — поделилась информацией с КП-Крым словоохотливая старушка. — Ротару купила ветхий домишко, вот на его месте и построила себе хоромы. Вначале она даже приезжала на стройку. Раз я мимо шла, так певица в черной кожаной куртке на улице стояла — мусор жгла. Показушно так все". Не брезговал отдыхом на ЮБК и ее сын.