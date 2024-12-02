«23 квадрата раздора»: соседка отсудила у Ротару участок земли в Крыму

Певица София Ротару нажила достаточно имущества в России, а теперь поспешно пытается продать всю элитную недвижимость от греха подальше: мало ли, вдруг национализируют? И пока 77-летняя артистка спокойно живет в Италии, ее сын Руслан Евдокименко пытается с выгодой распродать имущество хуторянки-беглянки в России. На днях появилось объявление о продаже трехкомнатной квартиры на Зоологической улице в Москве. Той самой, что подарил Ротару бывший мэр города Юрий Лужков. Несколько месяцев хоромы с двумя спальнями, кухней-столовой и огромной лоджией пытаются продать за 65 миллионов рублей, но все безрезультатно: потенциальные покупатели находятся только на цену значительно ниже.
ОТЕЛЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ ПУСТУЕТ.
А еще певица пустила корни в Крыму — на полуострове у нее есть роскошный отель «Вилла София». Трехэтажный дом находится на набережной Ялты, в самом сердце курортного южного города. Элегантный отель состоит из 12 роскошных и просторных номеров. Огромные окна из натурального дерева, оригинальная мебель, которую итальянские мастера создавали специально для ялтинской виллы и садик с подстриженным газоном рядом. Везде использована натуральная отделка из мрамора, камня, дерева и эксклюзивной керамики. Дизайн звезда придумывала сама вместе с сыном Русланом и невесткой Светланой. В свое время тут бывали звездные гости: Филипп Киркоров, Борис Моисеев, Илья Резник.
Теперь же отель закрыт, туристов тут не принимают с 2019 года. Местные жители просят власти национализировать заброшенную гостиницу певицы. Мол, лучше бы сделали здесь ЗАГС или открыли госпиталь для ветеранов. А сын артистки несколько лет назад пытался продать виллу, но цену выставил космическую: 2,65 миллиарда рублей, потому и покупателей не нашлось. Национализировать же хоромы пока не могут — крымские власти ищут доказательства, что «хуторянка» поддерживала ВСУ.
«Нам в работу документы по вилле София в рамках национализации не поступали», — сообщили КП-Крым в министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым.
ДАЧА РЯДОМ С НИКИТСКИМ САДОМ.
Более уединенный уголок есть у Ротару в поселке Никита на ЮБК. Правда, уже не у нее, а у сына Руслана. Вся крымская недвижимость, видимо, для перестраховки, переписана на Евдокименко после начала спецоперации. Найти дачу в поселке достаточно простоЛюбой житель поселка знает, где живет звезда эстрады 80-тых. «Пойдет вверх, а потом направо. Я здесь 60 лет прожила и всех знаю», — поделилась информацией с КП-Крым словоохотливая старушка. — Ротару купила ветхий домишко, вот на его месте и построила себе хоромы. Вначале она даже приезжала на стройку. Раз я мимо шла, так певица в черной кожаной куртке на улице стояла — мусор жгла. Показушно так все". Не брезговал отдыхом на ЮБК и ее сын.
«Руслан раньше бывал здесь, мы здоровались. Времена непростые сейчас, вот и не приезжает. Продать дом сложно у нас — цены сами знаете, какие, попробуй найди покупателя, а продешевить тоже обидно, нужно же что-то после себя детям оставить», — и на этом красноречие молодого худощавого мужчины закончилась, натянул шапку на глаза поглубже и ускорил шаг.
Дача находится прямо над дорогой, участок угловой и с двух сторон окружен высоченной метров четыре не меньше, подпорной стеной, балконы смотрят прямо на море, а рядом дорога в знаменитый Никитский ботанический сад. Участок с домом-развалюшкой София Ротару купила еще в 70-е годы, построила дом по своему вкусу и часто приезжала туда летом, принимала гостей. Но после 2014 года артистку перестали видеть в своем особняке.
Несмотря на отсутствие хозяйки, особняк не выглядит заброшенным: подстриженные деревья, идеальный газон и ухоженные пальмы на территории участка выдают наличие прислуги внутри. Одна из хозяйственных построек явно отапливается — по крыше стелется дым. Вот и во дворе горка из свежераспиленных стволов дерева, приготовленные видимо для растопки. Гостям тут не рады, двери никто не открыл. И несмотря на угрозы национализации, семья Ротару не спешит продавать особняк. Может, надеются все же вернуться? В прогнивший почтовый ящик у дома давно никто не заглядывал. Разве что, почтальоны, которые приносили на имя Руслана Евдокимова приглашение на сентябрьские выборы. Но родственнику звезды было явно не до того, чтоб забирать его.
СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ.
Коттедж Софии Ротару нельзя назвать шикарным, а соседский и вовсе очень скромный, но в отличии от дома певицы, здесь установлена камера видеонаблюдения.
Но простая крымчанка не побоялась судиться с поп-звездой. Она подала иск в Ялтинский суд, чтоб правильно установить границы участка. Разбирательства длились с февраля 2023 года, и только в июле 2024 суд удовлетворил жалобу.
Надо сказать, что ответчиком был не только сын Ротару Руслан, но и еще 10 соседей. Пенсионерка хотела четко обозначить границы своего участка и решить все через суд. В итоге Валерии достались не только «куски» от других соседей, у звезды она «оттяпала» 23 квадратных метра земли. Теперь сын певицы официально владеет участком в 1527 квадратных метров. Особняк же остался в целости и сохранности, на него никто не претендует.
Одержавшая победу в суде не любит публичности. На стук в низенькие железные ворота прибежала лишь громогласная овчарка, которая заглушила призывные крики «Хозяева! Есть кто дома?!».
Пожилая худощавая женщина одетая по-деревенски: платок, видавшая виды выцветшая трикотажная кофта и калоши на шерстяной носок, копошилась в глубине двора, но к воротам даже и не подошла.
Но вскоре к скромному домику подъехала иномарка. Двое молодых, полных сил парней привезли бабушке какие-то пакеты. Старушка шустро подхватила их и заскочила в двор.
«Никакую Софию Ротару не знаем, да и судебных тяжбах не слышали. Идите с богом», — заявили молодцы.