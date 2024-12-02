Закупку по строительству второй очереди кладбища «Ростовское» отменили

В Ростове-на-Дону отменили закупку по строительству второй очереди кладбища «Ростовское». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Причины не пояснили, при этом в журнале событий указано, что 28 ноября 2024 года было представлено извещение об отмене определения подрядчика. Позже, 2 декабря, тендер перевели на этап «Определение подрядчика отменено».
Заявки от потенциальных исполнителей должны были принимать до 3 декабря, а итоги планировали подвести через три дня после этого. Начальная цена контракта составляла 1,5 млрд рублей. Заказчиком выступало управление капитального строительства Ростова-на-Дону.
Напомним, контракт на разработку проекта второй очереди кладбища был заключен в 2021 году, в ноябре 2023 года документация прошла госэкспертизу. Территорию собирались увеличить вдвое, еще на 40 га. Добавим, по итогам октября 2024 года кладбище было заполнено на 98%.