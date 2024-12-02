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Вышел клип на посмертный трек Juice WRLD «Empty Out Your Pockets»

Команда онлайн-игры Fortnite создала музыкальное видео на новый сингл американского хип-хоп-исполнителя Juice WRLD «Empty Out Your Pockets». Песня вошла в последний посмертный альбом артиста The Party Never Ends, увидевший свет на прошлой неделе.

Источник: Звук

Команда онлайн-игры Fortnite создала музыкальное видео на новый сингл американского хип-хоп-исполнителя Juice WRLD «Empty Out Your Pockets». Песня вошла в последний посмертный альбом артиста The Party Never Ends, увидевший свет на прошлой неделе.

Премьера трека прошла в Fortnite во время внутриигрового концерта, в котором также приняли участие Снуп Догг, Ice Spice и Эминем. После завершения шоу был представлен видеоклип, пишет NME.

Juice WRLD скончался в 2019 году. После смерти музыканта были выпущены три его посмертных лонгплея, включая недавний The Party Never Ends.

Ранее стало известно, что Fortnite сделали коллаборацию с артистом. Juice WRLD появился в игре в рамках сезона Chapter 2 Remix, посвященного известным рэперам.