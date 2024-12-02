Последние новости к вечеру 2 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 декабря 2024 года.
Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы
Путин распорядился отложить проведение Всемирных игр дружбы «до особого решения». Президент также поручил направлять отчисления от азартных игр, находящиеся у организатора Всемирных игр дружбы, на создание фонда по поддержке развития спорта.
В Минпромторге заявили о вреде сервисов доставки для экономики
Рост популярности сервисов доставки создает проблемы для экономики России: миллионы курьеров и упаковщиков, в основном физически крепкие люди, нужны в других секторах, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга.
В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС
Песков заявил, что давление США на страны для использования доллара лишь усилит переход на расчёты в нацвалютах на фоне угроз Трампа о пошлинах. Всё больше стран отказываются от доллара как резервной валюты.
СМИ: террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) захватили Алеппо с поддержкой украинских советников и американских технологий, сообщил источник из сирийских спецслужб.
В России предлагают запретить курение на ходу
Депутат Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил запретить курение на ходу, чтобы сделать города чище и снизить распространение курения среди молодежи, направив соответствующее обращение министру здравоохранения.