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Последние новости к вечеру 2 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 2 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 2 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 декабря 2024 года.

Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы

Источник: Официальный сайт Всемирных игр дружбы

Путин распорядился отложить проведение Всемирных игр дружбы «до особого решения». Президент также поручил направлять отчисления от азартных игр, находящиеся у организатора Всемирных игр дружбы, на создание фонда по поддержке развития спорта.

В Минпромторге заявили о вреде сервисов доставки для экономики

Источник: РИА "Новости"

Рост популярности сервисов доставки создает проблемы для экономики России: миллионы курьеров и упаковщиков, в основном физически крепкие люди, нужны в других секторах, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга.

В Кремле ответили на угрозу Трампа в адрес стран БРИКС

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что давление США на страны для использования доллара лишь усилит переход на расчёты в нацвалютах на фоне угроз Трампа о пошлинах. Всё больше стран отказываются от доллара как резервной валюты.

СМИ: террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) захватили Алеппо с поддержкой украинских советников и американских технологий, сообщил источник из сирийских спецслужб.

В России предлагают запретить курение на ходу

Депутат Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил запретить курение на ходу, чтобы сделать города чище и снизить распространение курения среди молодежи, направив соответствующее обращение министру здравоохранения.