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Поезд из Ростова-на-Дону в Черкесск запустят на новогодних праздниках

В новогодние праздники Ростов и Черкесск свяжет поезд «Лыжная стрела».

Источник: Комсомольская правда

Поезд «Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и Черкесск на новогодних праздниках. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Отправиться по маршруту можно будет ежедневно с 29 декабря по 7 января 2024 года, за исключением 1 января. Пассажирам обещают комфортные места с системами климат-контроля, розетками и экологически чистыми туалетными комнатами.

Из Ростова-на-Дону выезд планируют в 5:25, прибытие в Черкесск в 11:55. Предусмотрены остановки на станциях Батайск, Кущевка, Тихорецкая, Кавказская, Гулькевичи, Армавир-Ростовский и Невинномысская.

В обратную сторону из Черкесска поезд будет уезжать в 18:47. Прибытие на ж/д вокзал Ростова-на-Дону в 00:41.

Добавим, пассажиры, которые отправятся на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии со своим спортинвентарем, смогут провезти его бесплатно на местах для ручной клади.