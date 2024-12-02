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Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. В сельских районах Крыма установят дополнительные банкоматы, а также сделают доступнее процесс приобретения лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо обеспечить необходимую номенклатуру лекарств, реализуемых в сельских ФАПах, либо организовать работу выездных аптечных пунктов по графику, согласованному с главами поселений», — сказал Аксенов.

Также он сообщил о договоренностях по вопросу установки банкоматов в сельских населенных пунктах.

«Важно на территории республики повсеместно обеспечить гражданам возможность получения наличных средств, оплаты ЖКХ и других услуг по месту жительства», — подчеркнул глава РК.

Работу мобильных аптек в населенных пунктах, где нет возможности организовать обеспечение лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа глава республики уже анонсировал в октябре. Особые трудности испытывают жители отдаленных сел, отметил он.

медицина