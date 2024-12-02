Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма

«Необходимо обеспечить необходимую номенклатуру лекарств, реализуемых в сельских ФАПах, либо организовать работу выездных аптечных пунктов по графику, согласованному с главами поселений», — сказал Аксенов.
Также он сообщил о договоренностях по вопросу установки банкоматов в сельских населенных пунктах.
«Важно на территории республики повсеместно обеспечить гражданам возможность получения наличных средств, оплаты ЖКХ и других услуг по месту жительства», — подчеркнул глава РК.
Работу мобильных аптек в населенных пунктах, где нет возможности организовать обеспечение лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа глава республики уже анонсировал в октябре. Особые трудности испытывают жители отдаленных сел, отметил он.