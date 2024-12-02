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В Ростовской области заблокировали сто объявлений о нелегальной продаже лекарств

Региональный Росздравнадзор заблокировал сто объявлений о продаже медикаментов.

Источник: Комсомольская правда

Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал сто объявлений, где нелегально продавались лекарства. Об этом сообщили в региональном ведомстве 2 декабря.

В объявлениях продавали дорогостоящие лекарства для гинекологии и подготовки к ЭКО. Они размещались в социальных сетях. Отметим, что региональное ведомство ищет сайты, незаконно реализующие препараты.

— Всего же в ноябре Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области заблокировал 235 сайтов, незаконно торгующих лекарствами, — говорится в пресс-службе.

Росздравнадзор напоминает, что покупка лекарств не в лицензированных аптечных организациях может навредить вашему здоровью.