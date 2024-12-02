«Мальбэк» и Mirèle выпустили клип на песню «2017»

«Мальбэк» и Mirèle представили музыкальное видео на недавний совместный сингл «2017», увидевший свет 22 ноября. Ролик, наполненный визуальными отсылками к концу десятых, погружает в бурную жизнь большого города.
К 2017 году также отсылает строчка «Между нами ничего уже не будет возможно», взятая из песни «Возможно» (2017) группы «МЫ», участницей которой когда-то была Mirèle.
В клипе можно увидеть Романа Варнина, солиста группы «Мальбэк», и Mirèle, прогуливающихся по улицам Токио.
Известно, что трек «2017» станет частью нового альбома «Мальбэка» Private Сlub, выход которого намечен на 6 декабря.
Ранее Mirèle поделилась музыкальным видео на песню «Мы не увидимся никогда» (2024).