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«Мальбэк» и Mirèle выпустили клип на песню «2017»

«Мальбэк» и Mirèle представили музыкальное видео на недавний совместный сингл «2017», увидевший свет 22 ноября. Ролик, наполненный визуальными отсылками к концу десятых, погружает в бурную жизнь большого города.

Источник: Звук

«Мальбэк» и Mirèle представили музыкальное видео на недавний совместный сингл «2017», увидевший свет 22 ноября. Ролик, наполненный визуальными отсылками к концу десятых, погружает в бурную жизнь большого города.

К 2017 году также отсылает строчка «Между нами ничего уже не будет возможно», взятая из песни «Возможно» (2017) группы «МЫ», участницей которой когда-то была Mirèle.

В клипе можно увидеть Романа Варнина, солиста группы «Мальбэк», и Mirèle, прогуливающихся по улицам Токио.

Известно, что трек «2017» станет частью нового альбома «Мальбэка» Private Сlub, выход которого намечен на 6 декабря.

Ранее Mirèle поделилась музыкальным видео на песню «Мы не увидимся никогда» (2024).