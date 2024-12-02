Путин посоветовал университету «Сириус» в арктических проектах сотрудничать с бизнесом

«Вполне можно наладить предметное сотрудничество, ваше сотрудничество с нашими компаниями крупными, которые работают или планируют работать в Арктике. Есть те, которые уже работают, есть те, которые планируют начать разработки недр. И они будут в этом заинтересованы, и ваш чисто научный интерес будет поддержан финансово, организационно и так далее», — такой совет президент дал аспирантке центра на встрече с молодыми учеными.