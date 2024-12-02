Российский научный фонд поддержит свыше 1,2 тыс. малых научных групп

Недавно руководство РНФ и экспертный совет фонда подвели итоги этого конкурса и огласили список из 1 206 проектов, которые получат поддержку со стороны Российского научного фонда, что несколько ниже, чем в рамках прошлого конкурса (1 392 проекта). Как и в предыдущем конкурсе грантов, все прошедшие отбор научные коллективы будут получать ежегодный грант размером до 1,5 млн рублей на ведение фундаментальных и поисковых исследований в 2025—2026 гг..