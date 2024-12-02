Российский научный фонд поддержит свыше 1,2 тыс. малых научных групп

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса на получение грантов малыми научными группами, в рамках которого в 2025—2026 годах РНФ поддержит исследования свыше 1,2 тыс. небольших научных коллективов, включающих в себя от двух до четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба РНФ.
«Гранты по конкурсу малых отдельных научных групп выделяются на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2025—2026 гг. по всем отраслям знаний классификатора РНФ. Проекты направлены на проведение исследований в целях развития новых тематик и формирование исследовательских команд и реализуются коллективами от двух до четырех человек», — говорится в сообщении.
Очередной конкурс проектов малых отдельных научных групп был запущен Российским научным фондом в мае 2024 года для поддержки небольших научных коллективов, число участников которого составляет от двух до четырех исследователей, причем половину из них должны составлять молодые ученые в возрасте до 39 лет. Данная инициатива РНФ нацелена на развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд.
Недавно руководство РНФ и экспертный совет фонда подвели итоги этого конкурса и огласили список из 1 206 проектов, которые получат поддержку со стороны Российского научного фонда, что несколько ниже, чем в рамках прошлого конкурса (1 392 проекта). Как и в предыдущем конкурсе грантов, все прошедшие отбор научные коллективы будут получать ежегодный грант размером до 1,5 млн рублей на ведение фундаментальных и поисковых исследований в 2025—2026 гг..
В число получивших поддержку научных коллективов вошли как научные сотрудники МГУ, СПбГУ, МФТИ, Университета ИТМО, а также московских и петербургских институтов РАН, так и большое число исследователей из почти всех регионов России, в том числе Нижегородской и Новосибирской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края, Хакасии и других субъектов РФ.
В число поддержанных проектов вошли как различные естественно-научные исследования, связанные с физикой, химией и материаловедением, так и гуманитарные проекты в области истории, социологии, психологии, этнографии, лингвистики, а также изыскания в области экологии и наук о жизни. Все эти изыскания, как надеются в РНФ, помогут укрепить передовые позиции отечественных ученых в отдельных областях их профильных наук.