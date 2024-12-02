Путин заявил, что импортозамещение в науке идет хорошо

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Россия добилась заметных успехов в замене импортного научного оборудования на отечественное. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«В прошлом году в августе мы обсуждали вопрос с отечественным лабораторным оборудованием. Все, кто работают по этому направлению, добились хороших результатов. У нас сегодня 800 предприятий предлагают чуть ли не 12 тыс. отечественных изделий — реактивов и так далее. Процентное соотношении между иностранными и отечественными производителями и продуктами для научного инструментария резко изменилось», — указал глава государства.