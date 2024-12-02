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Путин заявил, что импортозамещение в науке идет хорошо

Процентное соотношении между иностранными и отечественными производителями и продуктами для научного инструментария резко изменилось, указал президент.

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Россия добилась заметных успехов в замене импортного научного оборудования на отечественное. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

«В прошлом году в августе мы обсуждали вопрос с отечественным лабораторным оборудованием. Все, кто работают по этому направлению, добились хороших результатов. У нас сегодня 800 предприятий предлагают чуть ли не 12 тыс. отечественных изделий — реактивов и так далее. Процентное соотношении между иностранными и отечественными производителями и продуктами для научного инструментария резко изменилось», — указал глава государства.