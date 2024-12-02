Гипотеза об изначальной «адскости» Венеры получила новые подтверждения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Британские астрономы воспроизвели процесс формирования атмосферы Венеры и пришли к выводу, что недра планеты и выбрасываемые ими вулканические газы содержат в себе необычно малое количество воды. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что в далеком прошлом на Венере были крупные запасы жидкой воды, сообщила пресс-служба Кембриджского университета.
«Конечно, мы точно на 100% не узнаем то, существовала ли жизнь на Венере и могла ли она ее поддерживать до тех пор, пока мы не отправим зонды на ее поверхность и орбиту в конце этого десятилетия. Тем не менее, мы показали, что на ее поверхности не могли существовать океаны, что делает крайне сомнительным существование на ее поверхности аналогов земной жизни», — заявила научный сотрудник Кембриджского университета (Великобритания) Тереза Константину, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Константину и ее коллеги пришли к такому выводу при разработке детальной компьютерной модели, описывающей круговорот газов между атмосферой и литосферой современной Венеры. При ее помощи ученые проверили две популярных в планетологии гипотезы, описывающих то, как Венера приобрела текущую сверхплотную и горячую атмосферу, состоящую из углекислого газа, серной кислоты и других токсичных для земной жизни веществ.
Одна из них предполагает, что около 4,6 млрд лет назад Венера была похожа по климату и облику ее поверхности и атмосферы на Землю. Последующие массовые извержения вулканов породили мощный парниковый эффект, который испарил всю воду с ее поверхности и превратил Венеру в «адскую» планету. Сторонники второй гипотезы считают, что на Венере изначально не было больших количеств воды, из-за чего она приобрела текущий облик всего через 100 млн лет после ее формирования.
Проведенные планетологами расчеты показали, что выбросы вулканов на современной Венере содержат в себе неожиданно малые количества воды — на ее долю приходится менее 6% от общей массы подобных выбросов. Это говорит о том, что недра планеты являются неожиданно «сухими», и это отличает ее от Земли, выбросы чьих вулканов почти полностью состоят из водяного пара.
Подобная особенность недр Венеры, как отмечают Константину и ее коллеги, ставит под сомнение то, что в далеком прошлом на ее поверхности могли существовать крупные водоемы, так как все изначальные поверхностные запасы воды должны были улетучиться в космос в первые 10 млн лет существования планеты. По этой причине планетологи склоняются в сторону второй гипотезы и считают, что Венера была сухой и безжизненной фактически с первых мгновений ее существования.
Венера возникла в почти тех же условиях и точке, что и Земля, однако она разительно отличается по облику и устройству от нашей планеты. Сейчас на ней практически нет воды, ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до 462 градусов Цельсия, а почти плоская поверхность покрыта следами относительно недавних извержений вулканов. Ученых давно интересует то, как Венера приобрела подобный облик.