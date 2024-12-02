Гипотеза об изначальной «адскости» Венеры получила новые подтверждения

«Конечно, мы точно на 100% не узнаем то, существовала ли жизнь на Венере и могла ли она ее поддерживать до тех пор, пока мы не отправим зонды на ее поверхность и орбиту в конце этого десятилетия. Тем не менее, мы показали, что на ее поверхности не могли существовать океаны, что делает крайне сомнительным существование на ее поверхности аналогов земной жизни», — заявила научный сотрудник Кембриджского университета (Великобритания) Тереза Константину, чьи слова приводит пресс-служба вуза.