Путин назвал бедой снижение интереса к математике, физике и химии в педвузах

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными обратил внимание на то, что абитуриенты педагогических вузов гораздо реже выбирают направления математики, физики и химии, поэтому и молодых специалистов в этих областях становится меньше.
Ректор Университета Иннополис Александр Гасников на встрече с главой государства отметил, что видит несоответствие между статистикой и реалиями. К примеру, по его словам, учителей физики значительно меньше заявленного в статистических данных, и часто это случается потому, что «при заполнении форм люди, решая свои задачи, боясь не получить какое-то финансирование, какие-то показатели делают такими, будто все хорошо».
«Иногда для науки, иногда для прокуратуры», — подметил в ответ Путин. «Беда в том, что и идут сейчас в педвузы молодые будущие специалисты меньше на математику, на физику, на химию», — обратил внимание президент.
Объясняя свою мысль, Гасников задался вопросом, какие необходимо придумать «правила игры, чтобы люди себя честно вели, чтобы не было желания подвирать» в статистических данных. «То есть это задача в том числе нас — тех, от кого что-то зависит», — подчеркнул он. «Дай вам бог здоровья и профессиональных успехов! Продолжайте! — смеясь, отреагировал Путин. — Как сделать так, чтобы люди вели себя честно? Если математики нам помогут…».
Гасников предположил, что можно создать некий центр по сбору статистических данных и «вовлечь в это всех ученых страны, как бы на берегу все это аккуратно просчитать, и потом это будет работать как часы».
Президент согласился с тем, что вопрос действительно важный: «Примерно то же самое мне предлагал ректор Московского [государственного] университета [Виктор Садовничий] по некоторым направлениям. Потому что вот этот анализ с привлечением, использованием возможностей искусственного интеллекта, математический анализ очень многое дают». «Я полностью разделяю вашу позицию», — заверил глава государства, обращаясь к Гасникову, и, указав рукой на своего помощника Андрея Фурсенко, продолжил: «Андрей Александрович пометил, он такой бюрократ надежный. Постараемся обязательно реализовать эту идею, она очень хорошая».