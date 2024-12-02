Путин назвал бедой снижение интереса к математике, физике и химии в педвузах

Объясняя свою мысль, Гасников задался вопросом, какие необходимо придумать «правила игры, чтобы люди себя честно вели, чтобы не было желания подвирать» в статистических данных. «То есть это задача в том числе нас — тех, от кого что-то зависит», — подчеркнул он. «Дай вам бог здоровья и профессиональных успехов! Продолжайте! — смеясь, отреагировал Путин. — Как сделать так, чтобы люди вели себя честно? Если математики нам помогут…».