Моря Восточной Арктики являются главным источником выбросов метана в Северном полушарии

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Морской шельф Восточной Арктики является главным источником выбросов метана в атмосферу в Северном полушарии. Об этом сообщила младший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и изменения климата Университета «Сириус» Татьяна Поливанова на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых.
«Оценкой нашей научной группы стало то, что шельф морей Восточной Арктики является главным источником природного метана в атмосфере во всем Северном полушарии. Тает многолетняя подводная мерзлота, которая находится на шельфе», — сказала Поливанова.
По ее словам, Арктика теплеет в разы быстрее по сравнению с другими районами мира. Это связано с тем, что шельф морей Восточной Арктики содержит 80% подводной мерзлоты, которая последние 30 лет активно деградирует.
«В акватории Черного моря мы также будем проводить такие исследования. Экспедиция, которая только что состоялась, продолжила ряды измерений, которые у нас есть по арктическим морям, а по Черному морю у нас данных пока сравнительно мало. В 2025 году я очень надеюсь, что мы совместно с коллегами также проведем экспедицию в акватории Черного моря и соберем новые интересные данные», — добавила Поливанова.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходил 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе приняли участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В дни КМУ там также состоялись Форум молодых ученых стран БРИКС и Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС. ТАСС — информационный партнер конгресса.