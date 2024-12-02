Моря Восточной Арктики являются главным источником выбросов метана в Северном полушарии

«В акватории Черного моря мы также будем проводить такие исследования. Экспедиция, которая только что состоялась, продолжила ряды измерений, которые у нас есть по арктическим морям, а по Черному морю у нас данных пока сравнительно мало. В 2025 году я очень надеюсь, что мы совместно с коллегами также проведем экспедицию в акватории Черного моря и соберем новые интересные данные», — добавила Поливанова.