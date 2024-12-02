В Гуково под суд пойдет бывший директор центра занятости

По версии следствия, женщина на протяжении нескольких лет требовала от подчиненных передавать часть денежных средств, начисленных им в качестве стимулирующих выплат. Сотрудники, находясь от нее в служебной зависимости и опасаясь увольнения, отдавали указанные денежные средства. В результате руководитель учреждения незаконно получила 299 тыс. рублей. Позже ее задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий».