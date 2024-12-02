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В Гуково под суд пойдет бывший директор центра занятости

В Ростовской области будут судить бывшего директора центра занятости Гуково.

Источник: Комсомольская правда

В Гуково под суд пойдет бывший директор центра занятости. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 2 декабря.

По версии следствия, женщина на протяжении нескольких лет требовала от подчиненных передавать часть денежных средств, начисленных им в качестве стимулирующих выплат. Сотрудники, находясь от нее в служебной зависимости и опасаясь увольнения, отдавали указанные денежные средства. В результате руководитель учреждения незаконно получила 299 тыс. рублей. Позже ее задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.