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В РФ предложили привлечь ведущих ученых к созданию центра по сбору и анализу данных

Это поможет анализировать и давать точные прогнозы в различных сферах жизни, в том числе в вопросах демографии и кадров, заявил ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Общий центр по сбору данных необходимо создать в России с привлечением ведущих ученых страны. Это поможет анализировать и давать точные прогнозы в различных сферах жизни, в том числе в вопросах демографии и кадров. Такое мнения высказал на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

«Везде есть службы по сбору данных, анализу данных. Пытаться экстраполировать и по этим данным работать — недостаточно. Нам нужно привлекать ученых, Академию наук. Для того, чтобы действительно делать модели прогноза демографии, модели прогноза спроса на кадры в разных отраслях экономики. Это надо действительно делать серьезно, с ответственностью соответствующих академических структур. Не просто министерств, а именно академиков. Сделать какой-то центр по сбору всех данных, чтобы действительно мы имели возможность иметь все-все данные. И вовлечь в это ведущих ученых страны», — сказал Гасников, уточнив, что такой центр можно реализовать на базе Сириуса при помощи Университета Иннополис.

Путин отметил, что это важная тема. «Анализ с привлечением, с использованием возможностей искусственного интеллекта, математический анализ очень многое дает», — сказал президент.