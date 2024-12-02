Спасатели Башкирии вытащили из пруда лося, который не мог встать на ноги

Спасатели Башкирии помогли выбраться лосю выбраться ловушки, в которую он угодил. Животное провалилось под лед в местном пруду деревни Кинзебаево Куюргазинского района.
Как рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета РБ по ЧС, лось находился на середине водоема и никак не мог встать на ноги. Спасатели обвязали и вытащили животное на берег.
Как только сохатый пришел в себя, он убежал в лес.
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