В Подмосковье приговорили к пожизненному основателя наркомагазина «Гидра»

«Гидра» начала работать в 2015 году, после чего стала главной платформой для распространения запрещенных товаров. Там можно было купить оружие, поддельные документы, тяжелые наркотики. Злоумышленники также разработали приложение. Оно выглядело как калькулятор, но при введении специального кода показывало месторасположение тайников с наркотиками. Помимо продажи, преступники изготовляли запрещенные вещества. Для этого они создавали лаборатории в частных домах, гаражах и даже автомобилях.