Путин призвал ученых посчитать долю выбросов метана по вине человека

НОВО-ОГАРЕВО, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными призвал их посчитать и сравнить доли метана, выделяемого природными источниками и в результате человеческой жизнедеятельности.
Одна из участниц встречи сообщила главе государства, что около 60% выбросов метана в атмосферу происходит в результате промышленной деятельности. При этом она отметила, что эта статистика «очень размазанная и неупорядоченная».
«Вы о статистике говорили? Посчитайте вместе с коллегами. Я не шучу. Это серьезно. Это очень серьезные вещи», — отметил президент.