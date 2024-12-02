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В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Из 230 боновых заграждений, которые планировалось установить в Севастополе, 60 уже спущены на воду. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал директор Департамента общественной безопасности города Севастополя Алексей Краснокутский.

Источник: РИА "Новости"

«Из 230 боновых сооружений уже 60 спущены на воду, к седьмому декабря эта работа будет завершена», — сказал он.

Кроме того, в Севастополе завершили установку бетонных укрытий и оклейку стекол в учреждениях образования специальной защитной пленкой.

«По комплексному плану у нас было запланировано 628 укрытий, все они поставлены. 31 юридическое и физическое лицо оказывает содействие в наведении порядка и обеспечении санитарного состояния», — отрапортовал директор департамента.

В 153-х учреждениях образования оклеены защитной пленкой окна в 191-м здании. Мероприятия, предусмотренные Комплексным планом гражданской обороны, выполнены в полном объёме.

«Также у нас к 78 оконечным устройствам системы оповещения добавилось уже 72, и мы эту работу до конца года завершим. Интегрировано было 25 локальных систем оповещения, которые существуют».

подытожил Краснокутский

23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.