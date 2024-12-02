Отпуск в 2025 можно увеличить на несколько дней в месяцы с праздниками

В Минтруда напомнили, что отпуск считается в календарных днях, куда включаются суббота и воскресенье, а еще рассказали, что отпуск не может начинаться с праздничного дня. А вот если государственные праздники и праздничные дни приходятся на период отпуска работника, то в число календарных дней отпуска они не включаются и не оплачиваются, зато отпуск продлевается на количество этих праздничных дней.
Напомним: государственные праздники и праздничные дни в Беларуси это 1 и 2 января, 7 января, 8 марта, Радуница по календарю православной конфессии в 2025 году 29 апреля, 1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря.
Таким образом, выгодно взять отпуск, например, с 26 декабря 2024 по 9 января 2025 (в итоге отдыхать будете больше на четыре дня, потому что неформально начнется отпуск с праздничного дня 25 декабря и плюс еще три праздничных дня 1, 2 и 7 января. На работу — 13 января. Выгодно отдыхать и весной, взять отпуск перед Радуницей, захватить ее, а также 1 и 9 мая. Так получится автоматически продлить отпуск на три дня.
Кстати, в 2025 году больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре. Минтруда представило производственный календарь на 2025 год (все подробности здесь).