Отпуск в 2025 можно увеличить на несколько дней в месяцы с праздниками

В Минтруда напомнили, что отпуск считается в календарных днях, куда включаются суббота и воскресенье, а еще рассказали, что отпуск не может начинаться с праздничного дня. А вот если государственные праздники и праздничные дни приходятся на период отпуска работника, то в число календарных дней отпуска они не включаются и не оплачиваются, зато отпуск продлевается на количество этих праздничных дней.