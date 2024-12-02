Билетная труппа: спрос на «Щелкунчика» вызвал рекордную волну фишинга

— На личном опыте могу сказать, что при попытке открыть страницу покупки «Щелкунчика» в Большом возникает ошибка, и продвинуться в процессе оформления невозможно ни через СберID, ни через Госуслуги, — сказал он. — Мера с аукционом на билеты была введена Большим театром для борьбы со спекулянтами. Однако в нынешней ситуации это ухудшает доступность к билетам обычному зрителю. Было бы полезно, если бы театр обнародовал статистику о том, сколько физических и юридических лиц приобрели билеты на «Щелкунчика» — для оценки результативности эксперимента, добавил эксперт.— В сфере культуры происходит много экспериментов, и хотелось бы по итогам инициатив видеть результаты проделанной работы с публичными или как минимум отраслевыми ретро (процесс, в котором сотрудники анализируют проделанную работу, выявляют проблемы и способы для улучшения текущих процессов — Ред.), — резюмировал Михаил Минин.