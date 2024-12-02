Билетная труппа: спрос на «Щелкунчика» вызвал рекордную волну фишинга

Изменения системы продаж билетов на популярные новогодние спектакли усилили интерес к теме не только зрителей, но и мошенников. Как рассказали «Известиям» в компаниях, обеспечивающих кибербезопасность, количество фишинговых сайтов, адресованных театралам, выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. В 2024-м Большой создал специальную программу, которая должна была отсечь спекулянтов и аферистов. По-новому попасть на «Щелкунчика» попытались и «Известия». О том, как это было и к чему в итоге привело — в нашем материале.
Спекулянты вызов приняли.
В 2024 году спрос на «Щелкунчика» в Большом привел к рекордному всплеску фишинговых атак.
— Изменения в системе реализации лишь усилили интерес злоумышленников к теме, и их действия стали еще изощрённее, — рассказал «Известиям» руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (ГК Softline) Константин Мельников. — Эксперты DRP-сервиса ETHIC компании Infosecurity ежедневно фиксируют более 150 новых фишинговых ресурсов, связанных с продажей билетов на Кремлевскую елку и балет «Щелкунчик». Это в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество подобных ресурсов составляло около 50 в сутки.
Как говорит Мельников, у мошенников есть своя тактика. На одного афериста приходится от 80 до 150 новых доменов, зарегистрированных одновременно. Некоторые из них используются сразу, но 30−40% сайтов остаются в резерве на случай непредвиденных блокировок.
Злоумышленники охотно используют домены, зарегистрированные несколько лет назад — в 2020, 2022 и 2023 годах. Они и ценятся выше, так как воспринимаются легитимно и реже попадают под блокировку. В этом году эксперты Infosecurity обнаружили активизацию таких «спящих» доменов.
— Некоторые платформы не предлагают билеты напрямую, а собирают персональную информацию пользователей, — уверен эксперт. — Например, злоумышленники размещают сообщение: «Билетов временно нет, оставьте свои контактные данные, чтобы мы могли уведомить вас, как только они появятся». Для связи чаще всего просят оставить ФИО, номер телефона или контакты в мессенджерах (WhatsApp, Telegram). Потом эти данные можно использовать для более таргетированной мошеннической атаки на жертву.
Чтобы распознать фишинг, эксперты Infosecurity советуют обращать внимание на дату и регистрацию домена. Можно использовать сервисы Whois, чтобы узнать, кто и когда зарегистрировал сайт. Если владелец указан как «Private Person» (частное лицо), это повод для сомнений. Мошеннические ресурсы часто имеют низкое качество: сбитый дизайн, некликабельные ссылки, ошибки в тексте. На фишинговых сайтах либо отсутствует информация о юридическом лице, либо указаны поддельные данные, не связанные с продажей билетов.
С «живыми» билетами было проще.
Первые проходки по новой схеме продавали на спектакль, который состоится 17 декабря. Ровно в 10:00 на сайте Большого было 244 билета в ценовой категории от 1250 до 50 тыс. рублей. Красными точками на схеме зала была отмечена незначительная часть свободных мест — немного в партере, остальные — на ярусах. Но буквально со второй секунды будто корова языком начала слизывать эти красные точки с экрана. В течении 20 секунд скупили все — и сайт лег. Обновление страницы приводило к появлению в продаже единичных мест на галерке. Тычешь курсором в красную точку, и место вроде бы отмечается как занятое тобой, но в «Личном кабинете» не отображается. А следом система выкидывает зрителя из собственного аккаунта.
Любители «Щелкунчика» объединены в чатах в мессенджерах. Корреспондент «Известий» состоит в одном из них. Виртуальное братство сложилось несколько лет назад, когда поклонники Большого записывались на балет в тетрадку у касс ГАБТ, дежурили там морозными ночами, чтобы спекулянты силой не вытолкали организованную публику в момент старта продаж, пересчитывались, а затем в означенный администрацией театра час, получали по очереди браслеты с номерами. По ним на следующий день приобретались билеты в кассе.
Браслетов было 400. Каждый мог купить по два билета в руки. И еще двоих детей можно было обилетить. Всего в реализацию поступало под 1000 «живых» проходок. Зал театра вмещает 1750 зрителей.
2 декабря из 676 человек, ждавших продаж и нацеленных на «Щелкунчика», с местами оказалось двое. Один купил билет по социальной программе «Пушкинская карта», второй — как «60+». В другом мессенджере, где 1331 человек, обладателями проходок стали единицы.
— Я ради интереса выловила пару билетов, но оплачивать не стала, — поделилась в чате одна из театралок. — За 50 тыс. сидеть в разных концах зала… ну так себе история.
По мнению участницы сообщества Нины, если бы система реально работала, то покупать на сайте приятней, чем мерзнуть на улице.
— Но вы же сами видели, что из наших друзей реально с билетами только двое, и те льготники. Если ГАБТ так относится к своим многолетним поклонникам, значит обойдемся без «Щелкунчика». В прошлом году я купила билеты за 20 тыс. и сидела в 7 ряду партера. В этом году, чтобы пойти надо отдать уже 50 тыс. Еще немного добавлю и поеду отдыхать, — призналась она «Известиям».
Кстати, до сих пор на сайте ГАБТ нет сетки со стоимостью билетов на «Щелкунчик». Кроме минимальной — от 1250 рублей по льготной категории «Молодежный (14 — 22)». А по программам «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» цена билета 5000 рублей. Столько же стоила самая дешевая проходка для всех остальных зрителей. И это цена за 4 ряд 4 яруса. На 3 ряду будете сидеть уже за 10 тыс. рублей. А на 1 ряду 4 яруса — за 12500 рублей. Столько же 3 ряд 2 яруса. А 2 ряд 2 яруса сейчас продается за 25000. Билеты на 3 ярус во 2 ряд — 17500. 1 ряд 1 яруса — 45000. Все эти цифры «Известия» собрали в чате поклонников Большого театра.
Как и предвидел генеральный директор МТС Live Михаил Минин, в час продаж на сайте будут работать боты, и людям ничего не достанется.
— На личном опыте могу сказать, что при попытке открыть страницу покупки «Щелкунчика» в Большом возникает ошибка, и продвинуться в процессе оформления невозможно ни через СберID, ни через Госуслуги, — сказал он. — Мера с аукционом на билеты была введена Большим театром для борьбы со спекулянтами. Однако в нынешней ситуации это ухудшает доступность к билетам обычному зрителю. Было бы полезно, если бы театр обнародовал статистику о том, сколько физических и юридических лиц приобрели билеты на «Щелкунчика» — для оценки результативности эксперимента, добавил эксперт.— В сфере культуры происходит много экспериментов, и хотелось бы по итогам инициатив видеть результаты проделанной работы с публичными или как минимум отраслевыми ретро (процесс, в котором сотрудники анализируют проделанную работу, выявляют проблемы и способы для улучшения текущих процессов — Ред.), — резюмировал Михаил Минин.
ГАБТ подтвердил «Известиям» их вмешательство в реализацию билетов.
— Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено, — сообщили в пресс-службе театра. — На данный момент (2 декабря 11:15 по МСК) продано 90% билетов на 17 декабря.
А что аукцион.
Несмотря на все инструкции по регистрации на торги, это оказалось непросто. Многоступенчатая проверка системой могла не допустить участника до аукциона. А бороться там можно было за 175 билетов по стартовой цене 50 тыс. рублей.
— Мне удалось зарегистрироваться, и я попыталась поучаствовать, но когда цена поднялась выше моего лимита, дальше я торговаться за билеты не стала, — рассказала «Известиям» Марина.
Девушка планировала взять две проходки. Лот стоил 100 тыс. рублей, шаг повышения цены — 5 тыс. Минимальная стоимость в итоге на торгах составила 120 тыс. Были лоты (другие парные места в партере) за 150 тыс. Одиночные места достигали 85 тыс. Меньше других поднялась стоимость на лоты, в которые входило четыре места рядом. С начальной цены в 200 тыс. такой лот подорожал на 35 тыс. Торги на одиночные билеты и на комплект из четырех мест закончились в 12:00. А вот на парные лоты шли еще несколько часов.
По словам оператора «Горячей линии» торгов, люди хотели купить именно комплект билетов. Поэтому ажиотажа вокруг одиночных мест не было. Как выяснилось, подавая заявку на «Лот1_Единичные места», театралы думали, что претендуют только на один билет. А они могут выбрать до четырех мест, причем, рядом или по отдельности.
К чему приведет ажиотаж.
Говорить о том, что происходит с «Щелкунчиком», хотят немногие. Источник из балетного мира анонимно рассказал «Известиям», что подобный нездоровый ажиотаж приведет к отторжению значительной части публики от театра.
— Билеты подорожали в 2,5 раза по номиналу, с 20 тыс. рублей место в партере поднялось в цене до 50 тыс., — говорит он. — Пойти на «Щелкунчик» семьей могут позволить себе только очень состоятельные люди, которые привыкли к сервису, к планированию и уж точно не привыкли зависеть от торгов. Представьте, на 31 декабря билеты будут продавать аж 14 декабря. Это две недели до Нового года. Многие уже сейчас знают, как они проведут праздник, и находиться в подвешенном состоянии — не в правилах состоятельных клиентов.
А представитель билетных агрегаторов увидел в новой системе реализации проходок более серьезные проблемы.
— Будет также как с кинотеатрами в пандемию, когда люди сначала боялись ходить в кино, потом заинтересовались платформами и отказались от визита в кинозал, — рассказал «Известиям» представитель одного из билетных операторов. — Чтобы вернуть зрителей в кинотеатры, понадобилось полтора — два года. Сложности в приобретении билетов на «Щелкунчик» отвернут зрителей от театра. Кто-то махнет рукой на эти гонки с препятствиями, кто-то выберет просмотр в кинозале спектакля, как предлагает Большой театр (30 и 31 декабря «Щелкунчик» будет транслироваться в более чем 100 кинотеатрах страны, а 31 декабря в 20:00 (по московскому времени) на официальной странице сообщества Большого театра ВКонтакте — «Известия»).
Совпадение или нет, но в 11:15, когда было понятно, что билетов первые покупатели уже не увидят, министерство культуры распространило информацию: «В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П. И. Чайковского “Щелкунчик” в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире “Первого канала”.