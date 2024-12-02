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В Феодосии устранили опасную ситуацию с газоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Специалисты «Крымгазсети» устранили опасную ситуацию на газопроводе среднего давления, которая угрожала длительным отключением газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Часть потребителей Феодосии ранее в понедельник остались без газа. Отключения не связаны с плановым ремонтом, ситуация близка к аварийной и требует немедленного реагирования во избежание серьезных последствий, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

«Специалистами “Крымгазсети” выполнен комплекс технических мероприятий на участке подземного газопровода среднего давления Ф530 мм по улицам Володарского/Краснодарская в Феодосии, которые позволят обеспечить прохождения отопительного сезона», — сказано в сообщении компании.

Уточняется, что эти работы позволили устранить угрозу возникновения аварийной ситуации без прекращения подачи газа населению и тепловырабатывающим предприятиям. Капремонт газопровода произведут по окончанию отопительного сезона.