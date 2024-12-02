В Ростове с 4 декабря ограничат проезд на трех центральных улицах

Так, с 4 декабря на трех центральных улицах ограничат проезд. Автомобилисты не смогут проехать в районе улицы Текучева, 205. На этом адресе ведутся строительные работы. Из-за этого автомобилисты не смогут проехать до 1 июля по проспекту Театральному на участке от улицы Нансена до улицы Текучева. Также ограничения коснутся улицы Текучева на участке от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского, и по переулку Крепостному в границах от дома № 175а до дома № 183.