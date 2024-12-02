В Москве суд арестовал организатора ЛГБТ-туров до 28 января 2025 года

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все взрослые люди живут, как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает», — сказал президент России Владимир Путин в феврале 2024 года.