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В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 214 человек, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора.

«За период с 25 ноября по 1 декабря в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 117 случаев и 97 случаев, соответственно», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, эти показатели ниже предыдущей недели на 33%. При этом жителям полуострова, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.

За период с 18 по 24 ноября в Республике Крым было зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе — 174 случая, сообщалось ранее.

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