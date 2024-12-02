В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек

«За период с 25 ноября по 1 декабря в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 117 случаев и 97 случаев, соответственно», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, эти показатели ниже предыдущей недели на 33%. При этом жителям полуострова, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.
За период с 18 по 24 ноября в Республике Крым было зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе — 174 случая, сообщалось ранее.