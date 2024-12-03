Волгоградцев предупредили об опасности вейпов и электронных сигарет

Эти продукты содержат в себе высокотоксичный никотин, вызывающий зависимость и ряд заболеваний, подобных тем, что возникают от табачного дыма. Жидкость для электронных сигарет, например, может содержать никотин в концентрациях, существенно превышающих его содержание в обычных сигаретах (24−36 мг/мл против 6−12 мг), а количество затяжек может быть сопоставимо с несколькими пачками сигарет в день.