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Волгоградцев предупредили об опасности вейпов и электронных сигарет

Со 2 по 8 декабря проходит неделя профилактики употребления никотиносодержащих изделий, признанная обратить внимание на вред здоровью при их употреблении.

Источник: Reuters

Как сообщает облздрав Волгоградской области, согласно имеющимся данным, общее число курящих снижается, однако при этом растет потребление вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака, кальянов и бездымной табачной продукции.

Эти продукты содержат в себе высокотоксичный никотин, вызывающий зависимость и ряд заболеваний, подобных тем, что возникают от табачного дыма. Жидкость для электронных сигарет, например, может содержать никотин в концентрациях, существенно превышающих его содержание в обычных сигаретах (24−36 мг/мл против 6−12 мг), а количество затяжек может быть сопоставимо с несколькими пачками сигарет в день.

Помимо этого, в жидкостях присутствуют опасные вещества, такие как пропиленгликоль, глицерин, ацетальдегид, формальдегид и диацетил, способные вызывать серьезные заболевания, в том числе аллергию и онкологические заболевания.

Не стоит забывать также, что электронные сигареты представляют опасность еще и из-за риска взрыва и получения ожогов во время использования.

Важно помнить, что никотиновая продукция, независимо от формы, наносит вред здоровью и несет риски, сопоставимые с традиционными табачными изделиями.

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