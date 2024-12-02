В Краснодаре мужчина сел на девять лет за ранение девочки на улице

По данным источника, летом этого года девочка шла по северу. К ней неожиданно подошел незнакомец и попросил помощи. Он попросил перевести деньги с одного счета на другой. Когда школьница взяла в руки телефон, то мужчина достал нож и ударил подростка в живот. Пострадавшей удалось оказать сопротивление нападавшему и скрыться от него. Позже медики оказали ей необходимую помощь, а мужчину задержали правоохранители.