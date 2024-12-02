В Краснодаре мужчина сел на девять лет за ранение девочки на улице

В Краснодаре мужчина без причины напал на школьницу. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
По данным источника, летом этого года девочка шла по северу. К ней неожиданно подошел незнакомец и попросил помощи. Он попросил перевести деньги с одного счета на другой. Когда школьница взяла в руки телефон, то мужчина достал нож и ударил подростка в живот. Пострадавшей удалось оказать сопротивление нападавшему и скрыться от него. Позже медики оказали ей необходимую помощь, а мужчину задержали правоохранители.
В суде мужчина никак не смог объяснить, зачем ударил незнакомую девочку ножом. Собранные доказательства помогли установить, что он виновен.
— Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.