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Не надо грязи: После трех дней холодов Молдову накроют ливни и тепло — не такую зиму мы ждали

Синоптики рассказали о том, какую погоду ждать в ближайшее время.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +13° 5 м/с 56% 769 мм рт. ст. +16°

После трех дней холодов, когда температура в Кишиневе опускалась до −2°C, Молдова готовится к резкому потеплению и дождям. По прогнозам, 3 декабря температура в столице поднимется до +4°C, а в некоторых регионах страны ожидаются дожди.

Согласно данным метеорологов, в течение первых дней декабря температура в Молдове была ниже нормы, что привело к ощущению настоящей зимы. Однако с 3 декабря ситуация изменится: температура повысится, выпадут осадки.

Такое резкое изменение погоды может повлиять на повседневную жизнь жителей страны. Водителям следует быть осторожными на дорогах из-за возможных дождей и скользких участков. Пешеходам рекомендуется одеваться по погоде.

Метеорологи отмечают, что такие колебания температуры и осадков характерны для переходного периода между осенью и зимой. Ожидается, что в ближайшие недели погода в Молдове будет продолжать меняться, и жители должны быть готовы к различным климатическим условиям.