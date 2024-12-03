Не надо грязи: После трех дней холодов Молдову накроют ливни и тепло — не такую зиму мы ждали

После трех дней холодов, когда температура в Кишиневе опускалась до −2°C, Молдова готовится к резкому потеплению и дождям. По прогнозам, 3 декабря температура в столице поднимется до +4°C, а в некоторых регионах страны ожидаются дожди.
Согласно данным метеорологов, в течение первых дней декабря температура в Молдове была ниже нормы, что привело к ощущению настоящей зимы. Однако с 3 декабря ситуация изменится: температура повысится, выпадут осадки.
Такое резкое изменение погоды может повлиять на повседневную жизнь жителей страны. Водителям следует быть осторожными на дорогах из-за возможных дождей и скользких участков. Пешеходам рекомендуется одеваться по погоде.
Метеорологи отмечают, что такие колебания температуры и осадков характерны для переходного периода между осенью и зимой. Ожидается, что в ближайшие недели погода в Молдове будет продолжать меняться, и жители должны быть готовы к различным климатическим условиям.