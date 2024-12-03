В Волгограде скончался известный краевед Анатолий Рябец

Помимо этого, он был страстным коллекционером и обладал одним из наиболее полных собраний настольных медалей, посвященных разным событиям в городе-герое Волгограде, открыток Царицына, филателистического материала о Волгограде. Много времени посвящал общественной работе, в 80−90-е годы возглавлял Совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) ПО «Баррикады», был членом областного Совета ВООПИиК. Немало сделал для сохранения и реконструкции памятников города, а также способствовал установке новых мемориальных досок.