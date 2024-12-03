В Волгограде скончался известный краевед Анатолий Рябец

Анатолий Рябец — уроженец села Краскино Хасанского района Приморского края, родился 17 марта 1938 года. В 1956 году по окончании 10 классов средней школы устроился подручным токаря на сталинградский завод «Баррикады» (ныне АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Посвятил предприятию 60 лет жизни, дослужился до должности начальника сектора опытно-конструкторского бюро завода. Помимо прочих разработок, приложил руку к созданию ракетных комплексов «Луна-М», «Темп-2С», «Точка», «Ока», «Искандер».
В 60-е годы прошлого года Рябец приобрел известность как краевед. Много печатался в заводской малотиражной газете «Баррикады», а также в таких изданиях, как «Молодой ленинец», «Вечерний Волгоград», «Сталинградская трибуна», в центральных периодических изданиях и профессиональных изданиях по фалеристике и филокартии. Публикации Анатолия Федоровича появлялись и на страницах «Волгоградской правды».
Помимо этого, он был страстным коллекционером и обладал одним из наиболее полных собраний настольных медалей, посвященных разным событиям в городе-герое Волгограде, открыток Царицына, филателистического материала о Волгограде. Много времени посвящал общественной работе, в 80−90-е годы возглавлял Совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) ПО «Баррикады», был членом областного Совета ВООПИиК. Немало сделал для сохранения и реконструкции памятников города, а также способствовал установке новых мемориальных досок.
Оставил память о себе Анатолий Федорович и как автор уникального издания «Открыточный Царицын». А также как меценат, который неоднократно безвозмездно передавал в фонды музеев коллекционные предметы, книги и альбомы.
Редакция «Волгоградской правды.ру» выражает родным и близким Анатолия Рябца самые глубокие и искренние соболезнования.