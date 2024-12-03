Ноябрьские шторма на Балтике сказались на доставке грузов в Калининград

Между Усть-Лугой и Балтийском курсировали все пять паромов. За месяц суда суммарно перевезли 105 тыс. тонн грузов (в том числе 1 984 вагона и 2 263 единицы накатной техники). В регион доставили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания.