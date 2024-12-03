Ноябрьские шторма на Балтике сказались на доставке грузов в Калининград

Грузооборот морской линии Санкт-Петербург — Калининград в ноябре сократился из-за непогоды на Балтике. Об этом сообщили в пресс-службе оператора линии, компании «Оборонлогистика».
«Это немного ниже, чем в прошлом месяце, поскольку паромы выполнили меньше рейсов из-за усилившихся штормов», — пояснили в пресс-службе.
Между Усть-Лугой и Балтийском курсировали все пять паромов. За месяц суда суммарно перевезли 105 тыс. тонн грузов (в том числе 1 984 вагона и 2 263 единицы накатной техники). В регион доставили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания.
Свою лепту внесли и сухогрузы «Спарта II» и «Пижма», которые из Калининграда в Санкт-Петербург и обратно перевези 15 259 т грузов. В том числе 781 контейнер и 150 единиц накатной техники.
В конце ноября в «Оборонлогистике» предупредили, что суда работают в штатном режиме, но из-за непогоды возможны задержки рейсов и грузовых операций.