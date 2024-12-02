В Ессентуках создали целый оперативный штаб по поимке кабана

В Ессентуках создали оперштаб по поимке кабана. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Горожане 1 декабря опубликовали видео, как на одной из улиц бегает огромный кабан. Об этом узнали в администрации города, там на ситуацию отреагировали с юмором.
— Ничто не предвещало беды. Оперштаб по поимке кабана мы ещё не собирали. Кто-то еще видел нашего вечернего гостя? Где искать?, — рассказал градоначальник на своей странице в социальной сети.
Известно, что последний раз дикое животное видели у ручья недалеко от улицы Пушкина. Многие предположили, что кабан решил все-таки вернуться домой. Однако жителей поселка призывают быть осторожными. Недавно в соседнем поселке кабаны загнали на дерево семью грибников. Сейчас спасатели продолжают дежурить и осматривать окрестности города.