В Ессентуках создали целый оперативный штаб по поимке кабана

Известно, что последний раз дикое животное видели у ручья недалеко от улицы Пушкина. Многие предположили, что кабан решил все-таки вернуться домой. Однако жителей поселка призывают быть осторожными. Недавно в соседнем поселке кабаны загнали на дерево семью грибников. Сейчас спасатели продолжают дежурить и осматривать окрестности города.