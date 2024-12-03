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В Волгограде обнаружили две крупные свалки возле ж/д путей

В Дзержинском и Советском районах города выявлены две крупные свалки бытовых отходов, расположенные вблизи железнодорожной инфраструктуры в поселках Гумрак и Горьковский.

Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, на территории поселков Гумрак (Дзержинский район Волгограда) и Горьковский (Советский район Волгограда) вблизи железнодорожной инфраструктуры были обнаружены две крупные свалки бытовых отходов. Эти свалки выявлены в ходе осмотра полосы отвода вдоль железной дороги и прилегающей к ней территории на участке Волгоград-1 — Гумрак — им. М. Горького — Сарепта.

Целью такого профилактического рейда, проведенного сотрудниками ж/д совместно с представителями районных администраций Волгограда, было выявление несанкционированных свалок, представляющих угрозу безопасности движения поездов и негативно влияющих на экологию региона.

В результате проведенной проверки были разработаны мероприятия, направленные на улучшение состояния полосы отвода и прилегающей городской территории.

Отметим, что с начала 2024 года в полосе отвода железной дороги Волгоградской области были обнаружены и устранены 5 несанкционированных свалок, образовавшихся из-за выброса мусора общей массой около 1 тонны.

экология