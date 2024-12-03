В Волгограде обнаружили две крупные свалки возле ж/д путей

Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, на территории поселков Гумрак (Дзержинский район Волгограда) и Горьковский (Советский район Волгограда) вблизи железнодорожной инфраструктуры были обнаружены две крупные свалки бытовых отходов. Эти свалки выявлены в ходе осмотра полосы отвода вдоль железной дороги и прилегающей к ней территории на участке Волгоград-1 — Гумрак — им. М. Горького — Сарепта.