В Волгограде обнаружили две крупные свалки возле ж/д путей

Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, на территории поселков Гумрак (Дзержинский район Волгограда) и Горьковский (Советский район Волгограда) вблизи железнодорожной инфраструктуры были обнаружены две крупные свалки бытовых отходов. Эти свалки выявлены в ходе осмотра полосы отвода вдоль железной дороги и прилегающей к ней территории на участке Волгоград-1 — Гумрак — им. М. Горького — Сарепта.
Целью такого профилактического рейда, проведенного сотрудниками ж/д совместно с представителями районных администраций Волгограда, было выявление несанкционированных свалок, представляющих угрозу безопасности движения поездов и негативно влияющих на экологию региона.
В результате проведенной проверки были разработаны мероприятия, направленные на улучшение состояния полосы отвода и прилегающей городской территории.
Отметим, что с начала 2024 года в полосе отвода железной дороги Волгоградской области были обнаружены и устранены 5 несанкционированных свалок, образовавшихся из-за выброса мусора общей массой около 1 тонны.