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В СК РФ займутся делом покалеченной женщины в Севастополе

Александру Бастрыкину доложат о расследовании падения лифта в многоэтажке в Севастополе.
Источник: Комсомольская правда

В СУ СК России займутся делом покалеченной женщины в Севастополе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

Александру Бастрыкину доложат о падении лифта в Севастополе. В результате чего пострадала 34-летняя местная жительница. Происшествие случилось поздним вечером 30 ноября. В одном из домов лифт начал ехать с первого этажа вверх. В какой-то момент кабина упала примерно на метр. После этого произошло экстренное торможение. В этот момент в лифте находилась женщина, которая направлялась в гости к родственнице. Спасатели эвакуировали женщину из кабины. После этого пострадавшую увезли в больницу.

После произошедшего возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проводить проверку по факту инцидента.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя крымского СК Евгению Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах инцидента.