В СК РФ займутся делом покалеченной женщины в Севастополе

Александру Бастрыкину доложат о падении лифта в Севастополе. В результате чего пострадала 34-летняя местная жительница. Происшествие случилось поздним вечером 30 ноября. В одном из домов лифт начал ехать с первого этажа вверх. В какой-то момент кабина упала примерно на метр. После этого произошло экстренное торможение. В этот момент в лифте находилась женщина, которая направлялась в гости к родственнице. Спасатели эвакуировали женщину из кабины. После этого пострадавшую увезли в больницу.