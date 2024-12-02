В СК РФ займутся делом покалеченной женщины в Севастополе

В СУ СК России займутся делом покалеченной женщины в Севастополе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Александру Бастрыкину доложат о падении лифта в Севастополе. В результате чего пострадала 34-летняя местная жительница. Происшествие случилось поздним вечером 30 ноября. В одном из домов лифт начал ехать с первого этажа вверх. В какой-то момент кабина упала примерно на метр. После этого произошло экстренное торможение. В этот момент в лифте находилась женщина, которая направлялась в гости к родственнице. Спасатели эвакуировали женщину из кабины. После этого пострадавшую увезли в больницу.
После произошедшего возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проводить проверку по факту инцидента.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя крымского СК Евгению Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах инцидента.